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Общество

Театрально-концертная дирекция подготовила подарок псковичам к Дню воссоединения Крыма с Россией

18 марта в День воссоединения Крыма с Россией в учреждениях театрально-концертной дирекции Псковской области пройдут бесплатные концерты, показы спектаклей и мультфильмов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ТКД.

Так, в БКЗ Псковской областной филармонии состоится бесплатный концерт ансамбля «Псков» - «Звучит мой голос над Россией». В программе концерта прозвучат лучшие произведения созданные ансамблем за 38 лет концертной деятельности. Солисты Елена Ленина, Александр Кислов, Роман Суриков включили в программу праздничного концерта фрагменты из литературно-музыкальных композиций «Серебряный век», «И слово музыкою станет», «Играйте гусли, пой душа».

Заслуженные артисты Российской Федерации Наталья Александрова, Александр Либ исполнят полюбившиеся песни из своих многочисленных программ. Начало концерта в 15:00. Вход на концерт по пригласительным билетам, получить которые можно в кассе Псковской областной филармонии.

Псковский театр драмы в этот день бесплатно покажет сразу два спектакля: «Краденое солнце» по известной сказке Корнея Чуковского в постановке Александры Мамкаевой (начало в 12:00) и лирическую комедию «Соседи» в постановке Александра Кладько (начало в 16:00). «Вход на спектакли будет осуществляться по пригласительным билетам, получить которые могут все желающие в кассе театра. Внимание, количество билетов ограничено!», - отметили в ТКД

Кроме того, Информационно-туристский центр совместно с туроператором «Атмосфера путешествий» приглашает псковичей 18 марта на экскурсию «Запсковские сказки», которая стартует в 15:00 от площади Ленина. А в галерее «Цех» пройдет серия мастер-классов от Елены Михайловой и Ольги Гусевой. Мастера проведут занятия по ткачеству (начало в 12:00) и росписи (начало в 13:00 и в 14.:30). Записаться на мастер-классы можно на сайте через онлайн консультант или по телефону: +7 953 242 57 00.

Также в Медиахолле Псковского театра драмы 18 марта в 15:00 будут показаны мультфильмы из конкурсной программы Суздальского фестиваля анимационного кино. Вход свободный.

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