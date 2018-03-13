Ленин против

15:45, 13 марта 2018, ПАИ

До дня голосования осталось менее недели. На протяжении почти двух месяцев активно предвыборной кампании кандидаты на должность президента России демонстрировали своим потенциальным избирателям свои программы, идеологии, намерения. Время подвести некоторые итоги. Без сомнения, лидером по числу скандалов в ходе кампании стал кандидат от КПРФ Павел Грудинин.

Уже не первую избирательную кампанию политологи говорят о том, что КПРФ требуется перезагрузка: от обновления идеологической базы до новых лиц во главе коммунистического движения.

На этих президентских выборах компартия рискнула заменить бессменного Геннадия Андреевича Зюганова, прошедшего все президентские выборы, начиная с 1996 года. Кандидатом от КПРФ стал миллионер Павел Грудинин.

Казалось бы, наконец-то.

Но всего за месяц стало ясно, что эксперимент, на который, скрепя сердце, решились в компартии, оказался неудачным. Первыми сигналы в руководство КПРФ - «что-то не так» - начали поступать из регионов. Коммунисты старших поколений, ядерный электорат компартии, к Грудинину-кандидату отнеслись скептически. «Как же так, буржуй идет на выборы от коммунистов? Это же предательство всех наших идеалов!» - эта тема стала одной из основных в разговорах пожилых сторонников КПРФ.

В Псковском обкоме КПРФ об этих разговорах знают, но вряд ли там сейчас есть дело до сохранения идеалов коммунизма. Для первого секретаря обкома Петра Алексеенко президентская избирательная кампания имеет первостепенное значение — в первую очередь потому, что от ее исхода зависит, сохранит ли он свой пост или нет. В свое время он возглавил региональное отделение компартии как компромиссная фигура с весьма шаткими позициями. И сейчас для Алексеенко важнее не коммунистические идеалы, а процент, который получит Грудинин в регионе 18 марта.

Такой подход к партийной работе едва ли может устроить рядовых членов партии.

Выбор Грудинина кандидатом подчеркнул деградацию КПРФ. Ситуация для компартии усугубилась еще больше, когда вдруг оказалось, что он скрыл от общественности неприятные факты своей деятельности.

Вроде бы красивая биография, правильная работа — директор совхоза. Для неискушенных сторонников КПРФ — ностальгия! Однако на деле совхоз — обычное ЗАО, львиной долей акций которого владеет семья Грудинина. С ЗАО связано еще 10 аффелированных компаний, а часть акций «совхоза» принадлежит оффшорной компании в Белизе.

Да и сам совхоз — это не достижение Павла Грудинина, а приватизированное им предприятие, созданное еще в конце 1970-х и оснащенное по тем временам самыми передовыми технологиями. Так что с нуля он ничего не создавал, а просто шел по пути тех же олигархов 1990-х.

Часть земель совхоза сейчас используется под размещение торговых и развлекательных центров. Так что главное богатство Грудинина — это вовсе не земля и ее урожай, как пытаются рассказывать его избирателям, а сдача этой земли в аренду. То есть Павел Грудинин - это крупный рантье, землевладелец, но не аграрий.

Но самым неприятным в избирательной кампании Грудинина оказалась другая ложь. Коммунистический кандидат скрыл наличие у себя счетов в иностранных банках. Имущество за границей есть у членов семьи «красного директора» - виллы в Испании, дом в Латвии…

Обман своих сторонников нанес существенный ущерб репутации Грудинина, образ «красного директора» рассыпался на глазах. Да тут еще журналисты вспомнили, что Павел Грудинин избирался депутатом от «Единой России»...

Вчера от «Единой России», сегодня от КПРФ, а завтра? Политические и бизнес-интересы, похоже, являются основными мотивами участия Павла Грудинина в выборах президента. КПРФ нужен был кандидат, готовый заплатить за выборную кампанию. Грудинину нужен был политический инструмент. Так они нашли друг друга.

Еще одним клином в расширяющуюся в рядах компартии трещину стало сотрудничество во время президентской кампании с людьми, чьи политические взгляды весьма неоднозначны и порой откровенно, на грани фола радикальны. Так по стране ездит и выступает в пользу Грудинина лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, отбывший срок за организацию беспорядков в Москве. В Псковской области в ряды доверенных лиц Грудинина попал Сергей Костец, известный своими почти националистическими взглядами.

В Пскове, на встрече представителей Павла Грудинина — Максима Шевченко и Сергея Удальцова — с горожанами, бабушка, сидящая на заднем ряду, тихонько бубнила себе под нос: «Коммунистов за капиталиста голосовать зовут. Да за такое!..»

Что было бы «за такое» раньше - совершенно ясно. Пока же КПРФ на глазах перестает быть коммунистической партией, а в рядах ее сторонников — раскол и смятение.

А ведь еще Ленин говорил о губительности союза с буржуазией.

18 марта одним из ключевых вопросов остается явка. Избирательная кампания вопреки опасениям, стала достаточно острой. Есть интрига, кто станет вторым: Грудинин или Жириновский. Как бы то ни было все кандидаты - Владимир Путин, Максим Сурайкин, Григорий Явлинский, Борис Титов, Сергей Бабурин, Ксения Собчак, Павел Грудинин и Владимир Жириновский — на последней неделе перед выборами будут прикладывать все усилия для мобилизации своих сторонников. У кого получится лучше, узнаем через несколько дней.