Рождение 2374 первенцев ожидается в Псковской области в этом году

15:55, 13 марта 2018, ПАИ

Рождение 2374 первенцев ожидается в Псковской области в 2018 году. Об этом 13 марта сообщила начальник Отдела социальных выплат, льгот и субсидий Управления соцзащиты Псковской области Любовь Ахметова в ходе круглого стола, посвящённого инициативе президента РФ о выплатах семьям на первого ребенка, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Любовь Ахметова напомнила, что с 1 января принят закон о ежемесячных выплатах на первого ребенка в размере прожиточного минимума - 10 тыс. 652 рублей, если среднедушевой доход семьи не превышает 17 тыс. 667 рублей. В Псковской области по состоянию на 1 марта родились 229 первых детей, 101 родитель обратился в органы соцзащиты за получением выплаты. Спикер уточнила, что на данные цели для региона предусмотрены 77 млн из федерального бюджета. На данный момент потрачены 1 млн 700 тысяч рублей.

По мнению заместителя главы города Пскова, регионального координатора партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» Елены Полонской, активистам, как группе общего контроля, нужно взять на себя обязанность по распространению памяток о выплатах. Она предложила объединить партийную с памяткой соцзащиты и распространять их в ЗАГСе, перинатальном центре.

Представитель Центра детского чтения согласилась, что эти памятки нужны, так как мамы интересуются. Она выступила за то, чтобы центр также стал местом раздачи памяток.

Елена Полонская также предложила рассмотреть возможность получения материальной помощи семьям уже за вычетом НДФЛ. По её мнению, это будет справедливо. Замглавы Пскова заявила, что с этим предложением нужно выйти на федеральный уровень.

Она добавила, что с четверга в общественной приемной «Единой России» будет вестись приём по проблемным вопросам семьи, где граждане смогут получить консультации. Она пригласила соцзащиту и женскую организацию области также принять участие в этом мероприятии, чтобы разгрузить очереди и донести информацию до жителей региона не языком чиновников, а обычным.