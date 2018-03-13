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Общество

Региональную рабочую группу по мониторингу соцвыплат предложила создать Елена Полонская

«По приказу Дмитрия Медведева должен производиться мониторинг выплат социальных пособий в регионах. Давайте сегодня создадим рабочую группу по мониторингу, посмотрим насколько они эффективны», - заявила заместитель главы города Пскова, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» Елена Полонская в ходе круглого стола, посвящённого инициативе президента РФ о выплатах семьям на первого ребенка 13 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, рабочая группа позволит контролировать расходы регионального материнского капитала, чтобы средства шли не только на реконструкцию жилых домов, но и на подведение коммуникационных сетей. «Если бы семья могла направить деньги на подключение к коммунальным сетям, капитальный ремонт жилья, это было бы ощутимой поддержкой. Особенно для малоимущих. Детям нужно создать человеческие условия для дальнейшего проживания», - уверена Елена Полонская.

Представитель Управления соцзащиты Псковской области отметил, что региональный материнский капитал составляет 100 тыс. рублей и он выдается только в том случае, если доход семьи не превышает прожиточный минимум.

«Если в семье есть кредиты на улучшение жилищных условия, материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий. А потом можно и на образование ребенка из многодетной семьи, на реабилитацию здоровья ребенка. Каждое второе обращение - это погашение средствами материнского капитала кредитов и займов», - подчеркнул спикер.

Елена Полонская также добавила, что 13 марта в 15:00 состоится круглый стол, посвящённый инициативе президента РФ о выплатах семьям на первого ребенка. Мероприятие проводится в рамках партийного проекта «Крепкая семья». В нём примут участие заместитель сама Елена Полонская, представители областного управления социальной защиты населения и общественности.

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