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Политика

165 тысяч псковичей смогут проголосовать на выборах президента

Около 165 тысяч жителей Пскова могут проголосовать на выборах президента Российской Федерации в это воскресенье, 18 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на председателя территориальной избирательной комиссии города Владимира Кротова.

Такое количество псковичей зарегистрировано в списках в избирательных комиссиях Пскова. Всего в воскресенье в областном центре будут открыты 93 избирательных участка.

При этом, по словам Владимира Кротова, более 4 тысяч человек проголосуют впервые: это лица, недавно достигшие совершеннолетия и получившие возможность выразить свою гражданскую позицию и отдать свои голоса на выборах президента страны.

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  • Выборы президента - 2018
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