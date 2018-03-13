Машинист тепловоза принял участие в акции #едунавыборы

16:35, 13 марта 2018, ПАИ

В акции Псковского агентства информации #Едунавыборы принял участие машинист тепловоза Игорь Сальников. Он разместил наклейку прямо на борту тепловоза.

Напомним, конкурс Псковского агентства информации #Едунавыборы призван привлечь внимание к главному политическому событию весны 2018 года – выборам президента России, которые состоятся 18 марта.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо получить наклейку #Едунавыборы и разместить ее на заднем стекле своего автомобиля.

Участник должен сделать селфи со своим авто (в кадре должна быть видна наклейка #едунавыборы) и опубликовать фото в социальных сетях с хэштегом #едунавыборы. Чтобы не затеряться среди участников, советуем присылать ссылку на фото на адрес redactor@informpskov.ru с заголовком #едунавыборы

18 марта в 20:30 в прямом эфире проекта ПАИ-live будет определен победитель конкурса из числа приславших свои фото в редакцию. Именно он получит новенький iPhone X.

Для подтверждения победы он должен будет приехать за призом на своей машине с наклейкой #Едунавыборы

Следите за информацией об акции - возможны дополнительные приятные сюрпризы для ее участников.