Более 18 тонн норвежской мороженой сельди и лосося не пропустили через границу Псковской области

17:02, 13 марта 2018, ПАИ

В деревне Долосцы Себежского района сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в ходе проведения ветеринарного контроля в пункте пересечения госграницы РФ запретили транзит из Белоруссии в Узбекистан более 18 тонн норвежской мороженой сельди и лосося. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Перемещение подконтрольной Россельхознадзору партии по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, должностные лица Управления Россельхознадзора оформили акт о возврате груза. Продукцию вернут в Белоруссию.