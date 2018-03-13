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Экономика

Более 18 тонн норвежской мороженой сельди и лосося не пропустили через границу Псковской области

В деревне Долосцы Себежского района сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в ходе проведения ветеринарного контроля в пункте пересечения госграницы РФ запретили транзит из Белоруссии в Узбекистан более 18 тонн норвежской мороженой сельди и лосося. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Перемещение подконтрольной Россельхознадзору партии по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, должностные лица Управления Россельхознадзора оформили акт о возврате груза. Продукцию вернут в Белоруссию.

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