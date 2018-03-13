Послание псковичам

16:25, 13 марта 2018, ПАИ

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию стало одним из важнейших событий года. Обращение главы государства уже названо рубежным, историческим, программным. Безусловно, послание касается всей страны целиком, места России в мире. Но полезно перечитать слова президента, примеряя их к развитию Псковской области. Вот несколько цитат.

«В основе всего лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан. Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв».

Демографическая проблема, рост благосостояния жителей Псковской области, комфорт жизни были, есть и останутся важнейшими вопросами региональной повестки дня. Конечно, определенные успехи уже достигнуты: снизилась смертность, исполняются майские указы президента по росту зарплат бюджетников, развивается социальная инфраструктура. Достижения особенно заметны, если сравнивать с ситуацией 15-20 летней давности.

Но теперь речь идет о необходимости прорыва, для кардинального улучшения — и эту задачу Владимир Путин поставил для всех.

«Отставание – вот главная угроза и вот наш враг. И если не переломим ситуацию, оно будет неизбежно усиливаться».

Понятно, что речь идет о судьбе всей страны, но и применительно к Псковской области как неотъемлемой части России — это важный тезис. Регион должен сокращать разрыв в уровне зарплат с более успешными субъектами федерации. Нам важно выигрывать конкуренцию в привлечении инвесторов: в других областях их тоже ждут с распростертыми объятиями. Псковской области необходимо наращивать динамику в становлении в качестве российского туристического центра. Уровень жизни, подготовка кадров должны выходить на качественно новый этап - в противном случае регион может утратить свою «самость».

Собственно об этом, но в масштабах всего государства, сказал Владимир Путин: «Нам нужно обеспечить такую созидательную мощь, такую динамику развития, чтобы никакие преграды не помешали нам уверенно, самостоятельно идти вперёд. Мы сами должны и будем определять своё будущее».

«Мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие – обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет как минимум вдвое снизить уровень бедности».

Для Псковской области это означает прежде всего удвоение, утроение усилий по развитию реального сектора экономики, увеличение числа работающих предприятий, которые обеспечат своих сотрудников достойной зарплатой. Только за счет увеличение зарплат бюджетников задачу роста благосостояния, снижения бедности - не решить.

«За три года должно быть создано более 270 тысяч мест в яслях. Для решения этой задачи окажем финансовую поддержку регионам в объёме порядка 50 миллиардов рублей из федерального бюджета».

Как известно, у нас вопрос с очередью в детсады для детей от трех до семи лет снят. Новая задача - обеспечить местами детишек от 1,5 до 3 лет. Для этого в Псковскую область же поступило 138 млн рублей, а в течение трех лет эта сумма составит почти полмиллиарда рублей. Конечно, речь будет идти не только о бюджетных средствах: застройщики уже взяли на себя обязательства по строительству детсадов.

«Наш нравственный долг – всемерно поддержать старшее поколение, которое внесло огромный вклад в развитие страны. У пожилых людей должны быть достойные условия для активного, здорового долголетия».

Говорить о том, что в Псковской области для стариков сделано все, что возможно, будет не верно. Да, более четырех тысяч ветеранов переехали в новое жилье, пожилые люди получают льготы. Но пока не решен окончательно вопрос с доступом к медицинским услугам, со стопроцентной профилактикой раковых и сердечно-сосудистых заболеваний. Старики в городе и на селе все еще не имеют равные возможности. Есть вопросы к своевременному лекарственному обеспечению. Все это составляющие части решения вопроса «здорового долголетия».

Таким же вызовом для нас — для системы здравоохранения, поддержки здорового образа жизни — является обозначенная Владимиром Путиным планка - «к концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс», где продолжительность жизни превышает 80 лет».

«Нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и посёлки. При этом важно, чтобы они сохранили своё лицо и историческое наследие».

Эти строчки послания президента — словно написаны про нашу область. Региональные власти и общественники уже давно работают в этом направлении. Псков за последние несколько лет заметно преобразился, но сохранить и сделать — предстоит гораздо больше. При этом совершенно не секрет, что при благоустройстве сохранение исторического наследия не всегда удается сохранить в приоритете.

Но помимо Пскова в благоустройстве нуждаются и другие города и поселки области. Запущен проект по благоустройству парков в малых городах России — и область в нем участвует. Но вопрос стоит в том, чтобы это были не разовые явления — то здесь, то там — а масштабное движение, которое будет заметно невооруженным взглядом. Иначе мы рискуем получить среди общего не устройства городов всего лишь оазисы порядка и красоты.

«Особое внимание будем уделять социальному, инфраструктурному развитию сельских территорий. Российский агропромышленный комплекс уже стал глобально конкурентной отраслью. Такой же современной должна быть и жизнь людей, которые своим трудом обеспечивают этот успех».

Уже несколько лет подряд Псковская область показывает динамику роста сельскохозяйственного производства. Но, как уже сказано выше, современная жизнь селян — пока только эпизодическое явление. В Псковской области работает программа по оживлению, реанимации сельских домов культуры — это явление предстоит теперь распространять и на остальные сферы жизни села.

В том числе и об этом говорил президент, отмечая необходимость «буквально «прошить» всю территорию России современными коммуникациями» и важности «привести в порядок региональные и местные дороги». Об этом же — задача завершить «строительство волоконно-оптических линий связи к большинству населённых пунктов с численностью жителей более 250 человек».

И, наконец, крайне важная и болезненная для Псковской области тема: «Нужно обеспечить, а где необходимо, восстановить действительно шаговую доступность в первичном звене здравоохранения».

Нельзя исключать, что в мае страна увидит «майские» указы 2.0. Гадать не будем, но сказанное Владимиром Путиным в послании ясно и четко определило стратегию развития страны в целом и направления усилий властей в Псковской области в частности.