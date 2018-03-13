Пару из Туркменистана оштрафовали за незаконное пересечение границы в Невельском районе

16:52, 13 марта 2018, ПАИ

Двух жителей Туркменистана оштрафовали за попытку незаконно пересечь государственную границу в Невельском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

12 марта ночью иностранцы пытались въехать в Российскую Федерацию из Белоруссии. По их словам, они проживали и учились на территории сопредельного государства. У 21-летней студентки закончился срок действия белорусской визы, но страну она не покинула. За совершенное правонарушение ее привлекли к административной ответственности и закрыли въезд в Белоруссию сроком до 2020 года. Осознавая то, что в Белоруссию ее больше не пустят, студентка вместе со своим сожителем приняли решение продолжить обучение на территории России.

Молодые люди приобрели билеты на международный поезд, но при проверке документов не смогли предъявить пограничникам необходимые документы, дающие право на въезд в Российскую Федерацию. У обоих отсутствовали российские визы. По решению Невельского районного суда граждане Туркменистана привлечены к административной ответственности в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Кроме того, спустя сутки в населенном пункте Лобок Невельского района пограничники задержали гражданина Грузии, так же намеревавшегося пересечь государственную границу без российской визы. Сейчас иностранец задержан на срок до 48 часов для проведения административно-процессуальных мероприятий и принятия решения о привлечении к ответственности в соответствии с российским законодательством.