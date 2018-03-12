К 7 годам тюрьмы приговорил суд псковского пенсионера-педофила

17:37, 13 марта 2018, ПАИ

К 7 годам лишения свободы приговорил суд 67-летнего жителя Псковской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ.

Установлено, что летом 2015 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прошел в соседскую квартиру. Обнаружив, что хозяева ушли в магазин, а внутри находится их малолетняя дочь, совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

Отбывать наказание мужчине предстоит в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год.