Пропавшую два года назад женщину ищет псковская полиция

20:40, 13 марта 2018, ПАИ

В Пскове продолжают разыскивать 35-летнюю Татьяну Михайлову, зарегистрированную в доме по улице Стахановской. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с февраля 2016 года она утратила родственную связь. По месту регистрации не проживает. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид лет 35, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Собственный цвет волос светло-русый, на момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет.

Была одета: черные куртка и джинсы, кроссовки. Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Татьяны Михайловой, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.