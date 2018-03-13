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Общество

О работе «телефона доверия» напоминает псковичам Росреестр

Управление Росреестра по Псковской области напоминает, что в целях выявления и пресечения признаков возможных правонарушений коррупционной направленности со стороны государственных гражданских служащих в ведомстве функционирует «телефон доверия».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс- службе управления Росреестра по Псковской области, по «телефону доверия» 8-(8112) 62-10-41 принимается и рассматривается информация о фактах: коррупционных проявлений в действиях гражданских служащих и работников; конфликта интересов в действиях (бездействиях) гражданских служащих и работников; несоблюдения гражданскими служащими и работниками ограничений и запретов в отношении которых законодательством Российской Федерации такие запреты и ограничения установлены.

«Телефон доверия» функционирует ежедневно, круглосуточно, без выходных и перерывов, в автоматическом режиме и оснащен системой записи поступающих обращений (функция «автоответчик»).

Отмечается, что все обращения о фактах коррупции и иных нарушений законодательства о противодействии коррупции, совершенных гражданскими служащими и работниками управления, поступившие по «телефону доверия», не позднее следующего рабочего дня с момента их поступления оформляются докладной запиской и вносятся в журнал регистрации обращений граждан и организаций, поступивших по «телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции в управлении. Дальнейшее рассмотрение обращения осуществляется в соответствии с ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

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