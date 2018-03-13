Открытие недели детской и юношеской книги «Под парусом книги к новым открытиям» состоится 21 марта в Пскове

19:41, 13 марта 2018, ПАИ

Неделя детской и юношеской книги «Под парусом книги к новым открытиям» - это традиционный ежегодный праздник в Пскове. Он помогает детям почувствовать радость общения с книгой, напоминает взрослым о значении и важности печатного слова в детстве, привлекает внимание общества к проблемам детского чтения. Мероприятия состоятся в библиотеках Централизованной библиотечной системы при поддержке Управления культуры Администрации Пскова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, первыми почетными гостями «недели» станут литераторы из Москвы Вероника Ткачёва и Андрей Корольков.

Отмечается, что 21 марта в 10:30 в Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева (улица Труда, 20) пройдет читательская конференция «Перышко на счастье», в ходе которой будут подведены итоги конкурса детских талантов и мастерства «Проба Пёрышка». Вручит награды победителям Вероника Ткачёва - писатель, автор и руководитель музыкального детского благотворительного проекта «Острова детства» и «Книжное добро», президент некоммерческой организации «Ступени радости».

Также с участием Вероники Ткачёвой для детей будут организованы - мастер-класс по стихосложению «Как подружиться с Солнечным зайчиком» 21 марта в 13:30 (Библиотека «БиблиоЛюб», улица Н. Васильева, 83а), творческая встреча «Я - ловец историй» 22 марта в 13:30 (Детская библиотека «ЛиК», Октябрьский проспект, 21). Взрослых приглашают на встречу-интервью «Маленькие истории с большим смыслом» 21 марта в 17:30 (Библиотека «БиблиоЛюб», улица Н. Васильева, 83а).

Кроме того, студентов, старшеклассников, любителей поэзии и музыки ждут на литературно-музыкальной программе Андрея Королькова «Стихи и песни», которая состоится 21 марта в 14:00 в библиотеке «Родник имени С.А. Золотцева (улица Труда, 20). Андрей Корольков - поэт, музыкант, член Союза писателей России, автор поэтических сборников, мастер Всероссийского фестиваля молодых поэтов «Мцыри», член художественного совета «Русского литературного центра». За заслуги в развитии международного сотрудничества в области литературы он удостоен звания «Личность -2012».

22 марта в 14:00 в библиотеку - Центр общения и информации имени И.Н. Григорьева (улица Юбилейная, 87а) Андрей Корольков приглашает любителей словесности на открытую лекцию по литературе «Поэзия - высшая форма речи».

В течение всей недели с 21 марта по 2 апреля библиотеки приглашают познакомиться с необычной интерактивной выставкой-открытием «Книжный хит-парад». На ней будут представлены: книги-победители, книги-лауреаты престижных литературных премий и конкурсов, новинки, а также праздничные книги - издания, которые отмечают в 2018 году свой юбилей. А еще здесь будут викторины, конкурсы, всем правильно ответившим на вопросы и выполнившим задания будут вручены призы.

С полной программой мероприятий недели детской и юношеской книги можно познакомиться на официальном сайте централизованной библиотечной системы Пскова. Справки и дополнительная информация по телефону: 56-16-30.