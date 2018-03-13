0
20:03
Михаил Ведерников поблагодарил членов оргкомитета за организацию 100-летия РККА
17:56
До +4 градусов ожидается в Псковской области 14 марта
16:35
Машинист тепловоза принял участие в акции #едунавыборы
15:36
Фотосессию на двоих от Константина Тищенко смогут выиграть посетители выставки «Свадьба EXPO»
15:18
Александр Беглов: СЗФО – лидер по внедрению кластерной политики
15:11
Александр Котов: Власть старается создать комфортные условия для голосования избирателей 18 марта
15:05
Михаил Ведерников призвал псковичей прийти на выборы (ВИДЕО)
Еще новости
  • Коротко
Общество

Открытие недели детской и юношеской книги «Под парусом книги к новым открытиям» состоится 21 марта в Пскове

Неделя детской и юношеской книги «Под парусом книги к новым открытиям» - это традиционный ежегодный праздник в Пскове. Он помогает детям почувствовать радость общения с книгой, напоминает взрослым о значении и важности печатного слова в детстве, привлекает внимание общества к проблемам детского чтения. Мероприятия состоятся в библиотеках Централизованной библиотечной системы при поддержке Управления культуры Администрации Пскова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, первыми почетными гостями «недели» станут литераторы из Москвы Вероника Ткачёва  и Андрей Корольков.

Отмечается, что 21 марта в 10:30 в Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева (улица Труда, 20) пройдет читательская конференция «Перышко на счастье», в ходе которой будут подведены итоги конкурса детских талантов и мастерства «Проба Пёрышка». Вручит награды победителям Вероника Ткачёва - писатель, автор и руководитель музыкального детского благотворительного проекта «Острова детства» и «Книжное добро», президент некоммерческой организации «Ступени радости».

Также с участием Вероники Ткачёвой для детей будут организованы - мастер-класс по стихосложению «Как подружиться с Солнечным зайчиком» 21 марта в 13:30 (Библиотека «БиблиоЛюб», улица Н. Васильева, 83а), творческая встреча «Я - ловец историй» 22 марта в 13:30 (Детская библиотека «ЛиК», Октябрьский проспект, 21). Взрослых приглашают на встречу-интервью «Маленькие истории с большим смыслом» 21 марта в 17:30 (Библиотека «БиблиоЛюб», улица Н. Васильева, 83а).

Кроме того, студентов, старшеклассников, любителей поэзии и музыки ждут на литературно-музыкальной программе Андрея Королькова «Стихи и песни», которая состоится 21 марта в 14:00 в библиотеке «Родник имени С.А. Золотцева (улица Труда, 20). Андрей Корольков - поэт, музыкант, член Союза писателей России, автор поэтических сборников, мастер Всероссийского фестиваля молодых поэтов «Мцыри», член художественного совета «Русского литературного центра». За заслуги в развитии международного сотрудничества в области литературы он удостоен звания «Личность -2012».

22 марта в 14:00 в библиотеку - Центр общения и информации имени И.Н. Григорьева (улица Юбилейная, 87а) Андрей Корольков приглашает любителей словесности на открытую лекцию по литературе «Поэзия - высшая форма речи».

В течение всей недели с 21 марта по 2 апреля библиотеки приглашают познакомиться с необычной  интерактивной выставкой-открытием «Книжный хит-парад». На ней будут представлены: книги-победители, книги-лауреаты престижных литературных премий и конкурсов, новинки, а также праздничные книги - издания, которые отмечают в 2018 году свой юбилей. А еще здесь будут викторины, конкурсы, всем правильно ответившим на вопросы и выполнившим задания будут вручены призы.

С полной программой мероприятий недели детской и юношеской книги можно познакомиться на официальном сайте централизованной библиотечной системы Пскова. Справки и дополнительная информация по телефону: 56-16-30.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников поблагодарил членов оргкомитета за организацию 100-летия РККА
13 марта 2018
Михаил Ведерников поблагодарил членов оргкомитета за организацию 100-летия РККА
До +4 градусов ожидается в Псковской области 14 марта
13 марта 2018
До +4 градусов ожидается в Псковской области 14 марта
Машинист тепловоза принял участие в акции #едунавыборы
13 марта 2018
Машинист тепловоза принял участие в акции #едунавыборы
Фотосессию на двоих от Константина Тищенко смогут выиграть посетители выставки «Свадьба EXPO»
13 марта 2018
Фотосессию на двоих от Константина Тищенко смогут выиграть посетители выставки «Свадьба EXPO»
Александр Беглов: СЗФО – лидер по внедрению кластерной политики
13 марта 2018
Александр Беглов: СЗФО – лидер по внедрению кластерной политики
Александр Котов: Власть старается создать комфортные условия для голосования избирателей 18 марта
13 марта 2018
Александр Котов: Власть старается создать комфортные условия для голосования избирателей 18 марта
Михаил Ведерников призвал псковичей прийти на выборы (ВИДЕО)
13 марта 2018
Михаил Ведерников призвал псковичей прийти на выборы (ВИДЕО)
Заказать свадебную фотосъёмку у Яны Жаринцовой смогут посетители выставки «Свадьба EXPO»
13 марта 2018
Заказать свадебную фотосъёмку у Яны Жаринцовой смогут посетители выставки «Свадьба EXPO»

Идет загрузка...