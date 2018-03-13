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Общество

Жителям села Ляды Плюсского района напомнили о мерах противопожарной безопасности

13 марта  сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам совместно с представителем администрации Плюсского района на территории села Ляды Плюсского района в целях обеспечения пожарной безопасности провел профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда осуществлён подворовой обход домовладений, эксплуатирующих печное отопление, проведены инструктажи в области пожарной безопасности, распространены памятки о пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и листовки о пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и газовых приборов.

Кроме того, в рамках проведённого инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района, рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.

Также в ходе профилактического мероприятия были посещены торговые точки Стругокрасненского Райпо на территории Плюсского района и организация по заготовке древесины. На информационных стендах обновлена наглядная агитация профилактического характера в области пожарной безопасности, проведены профилактические беседы с работниками на тему соблюдения требований правил пожарной безопасности.

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