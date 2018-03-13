Михаил Ведерников поблагодарил членов оргкомитета за организацию 100-летия РККА

20:03, 13 марта 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников 13 марта провел заключительное заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня образования Рабоче-крестьянской Красной армии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс службе администрации Псковской области, он поблагодарил членов оргкомитета за то, что, несмотря на сжатые сроки, все запланированные мероприятия, а их было более 200, прошли на высоком организационном уровне. «Мы очень достойно встретили этот столетний юбилей», — сказал врио губернатора.

Отдельные слова признательности Михаил Ведерников адресовал представителям КПРФ, «Единой России» и регионального отделения Российского военно-исторического общества за проявленную инициативу. «Именно благодаря вам этот оргкомитет был организован, и мы в едином ключе и единой командой реализовали самые смелые и, на первый взгляд, невыполнимые идеи», — подчеркнул руководитель региона.

За активное участие в подготовке и проведении юбилейных мероприятий врио губернатора вручил награды — юбилейные медали «100 лет Рабоче-крестьянской Красной армии и Флоту», Благодарственные письма администрации Псковской области и памятные подарки.

«Еще раз спасибо за работу. Уверен, что добрая традиция, которую мы с вами заложили, будет обязательно продолжена», — сказал в заключение Михаил Ведерников.