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Уснувший за рулем новгородец сбил псковского почтальона

В Псковском районе днем 25 августа 2017 года 60-летний житель Великого Новгорода, находясь в утомленном состоянии за рулем автомобиля «Рено», следуя по дороге  Новгород – Псков в направлении  областного центра, сбил псковского почтальона.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, проезжая по деревне Кебь Псковского района, он вел машину со скоростью около 82,83 километров в час при установленном на данном участке дороги ограничении скоростного режима – 60 километров в час. При этом мужчина уснул за рулем, потерял контроль за движением автомобиля и допустил выезд иномарки на правую по ходу своего движения обочину. В результате, был совершен наезд на 23-летнюю девушку-почтальона, которая со своей подругой шла  в попутном с водителем направлении.

В результате этого ДТП пешеходу был нанесен тяжкий опасный для жизни человека вред здоровью. Таким образом, своими действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 264 УК РФ. (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Следственный отдел ОМВД России Псковского района данное уголовное дело с обвинительным заключением направил для утверждения в прокуратуру Псковского района. А затем оно будет рассмотрено в суде.

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