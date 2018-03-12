Уснувший за рулем новгородец сбил псковского почтальона

20:31, 13 марта 2018, ПАИ

В Псковском районе днем 25 августа 2017 года 60-летний житель Великого Новгорода, находясь в утомленном состоянии за рулем автомобиля «Рено», следуя по дороге Новгород – Псков в направлении областного центра, сбил псковского почтальона.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, проезжая по деревне Кебь Псковского района, он вел машину со скоростью около 82,83 километров в час при установленном на данном участке дороги ограничении скоростного режима – 60 километров в час. При этом мужчина уснул за рулем, потерял контроль за движением автомобиля и допустил выезд иномарки на правую по ходу своего движения обочину. В результате, был совершен наезд на 23-летнюю девушку-почтальона, которая со своей подругой шла в попутном с водителем направлении.

В результате этого ДТП пешеходу был нанесен тяжкий опасный для жизни человека вред здоровью. Таким образом, своими действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 264 УК РФ. (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Следственный отдел ОМВД России Псковского района данное уголовное дело с обвинительным заключением направил для утверждения в прокуратуру Псковского района. А затем оно будет рассмотрено в суде.