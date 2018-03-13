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Общество

Банк России планирует ужесточить правила учета залогов по кредитам

Банк России планирует провести системную реформу регулирования залогового обеспечения, в рамках которой будет пересмотрен подход к оценке залогов по кредитам. Об этом говорится на сайте ЦБ РФ в докладе «О совершенствовании регулирования залогового обеспечения».

В ЦБ объяснили необходимость введения реформы двумя факторами. Во-первых, регулятор не устраивает, что банки при выдаче кредитов в большей степени ориентируются на оценку стоимости залога, а не на качество заемщика. Во-вторых, регулятор обеспокоен ситуацией с выводом ликвидных активов, полученных банком в залог, что ярко проявилось в проблемных банках, у которых ЦБ отозвал лицензию.

Отмечается, что на первом этапе реформы ЦБ намерен изменить подход к формированию резервов, уточнив виды залогов, за счет которых будут уменьшаться требования по созданию резервов. Регулятор планирует уточнить категории качества залогового обеспечения. Сейчас таких категорий две: резерв не требуется на 100% стоимости залога для первой, на 50% — для второй. Теперь регулятор намерен разделить залоги на три категории и перераспределить их. Для залогов третьей категории банки смогут использовать только 20% стоимости залога для возможности снизить создаваемый резерв. В эту категорию войдут неликвидные активы, так как основой распределения по категориям являются критерий ликвидности залога и то, как быстро банк может забрать залог себе и продать.

Кроме того, в рамках второго этапа реформы ЦБ получит право вводить запрет на операции с залогами, а также сможет согласовывать учет залога при формировании резерва. Для этого придется внести изменения в закон «О Центральном банке». Нынешние меры, по мнению ЦБ, не позволяют обеспечить сохранность принадлежащего банкам имущества и не препятствует его быстрому отчуждению.

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