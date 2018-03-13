Добычей урана совместно займутся Россия и Китай

21:10, 13 марта 2018, ПАИ

Россия и Китай договорились о совместной работе на мировых рынках добычи урана. Об этом заявил заместитель генерального директора — директор блока международной деятельности госкорпорации «Росатом» Николай Спасский, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что между Россией и Китаем было подписано соглашение о строительстве рудника на крупнейшем российском уранодобывающем предприятии ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ППГХО) в Краснокаменске Забайкальского края. Первую очередь проекта планируется завершить в 2023 году.

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) инвестирует в строительство рудника более 16 миллиардов рублей. Первый транш российско-китайского инвестиционного фонда регионального развития (ИФРР) составит 2 млрд 500 млн рублей. От проекта Китай получит 49 процентов или 600 тонн урана в год.

Напомним, что Россия и Китай уже сотрудничают в сфере мирного атома, примером тому является Тяньваньская АЭС. Однако в уранодобывающих проектах «Росатома» Китай принимает участие впервые.