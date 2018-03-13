О возможности поставить машину на учет в ГИБДД через сайт Госуслуг напомнили псковичам

21:18, 13 марта 2018, ПАИ

Псковичам напоминают о возможности поставить машину на учет в ГИБДД и получить свидетельство о госрегистрации через сайт Госуслуг. Соответствующая инструкция размещена на сайте УМВД по Псковской области.

Как поставить машину на учет:

- Заполняете электронное заявление на портале госуслуг

- Оплачиваете госпошлину

- Приносите оригиналы документов в отделение ГИБДД без очереди

- Вас приглашают в ГИБДД к определенному времени, чтобы забрать готовые документы. Если время неудобное, его можно изменить

«Вам потребуется ПТС, акт осмотра транспортного средства, полис ОСАГО и документы, которые подтверждают ваше право на машину — например, договор купли-продажи», - пояснили в ГИБДД.

Отмечается, что услуга доступна пользователям портала, которые подтвердили личность в центре регистрации по почте или с помощью электронной подписи.