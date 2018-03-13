Семейная приемная «Единой России» откроется в Пскове 22 марта

21:34, 13 марта 2018, ПАИ

Семейная общественная приемная «Единой России» откроется в Пскове 22 марта. Она будет работать в рамках партийного проекта «Крепкая семья». Об этом заявила региональный координатор проекта, замглавы города Елена Полонская в ходе круглого стола, посвященного инициативам президента России по улучшению демографической ситуации, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении партии.

Елена Полонская уточнила, что прием планируется вести каждый четверг с 16:00 до 18:00. Семьи смогут обратиться с волнующими их вопросами и проблемами, получить консультации и поддержку.

Она пригласила представителей органов социальной защиты и Союза женщин России принять участие в этой работе. Елена Полонская отметила, что разъяснения нужно давать не «чиновничьим языком», а с позиции мамы и жены.