Предоставлять соцвыплаты за вычетом НДФЛ предлагают псковские активисты партпроекта «Крепкая семья»

22:24, 13 марта 2018, ПАИ

Псковские активисты партийного проекта «Крепкая семья» предлагают рассмотреть возможность предоставления социальных выплат малообеспеченным семьям, исходя из их дохода уже за вычетом НДФЛ. Об этом заявили участники круглого стола, посвященного мерам по улучшению демографической ситуации, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении партии «Единая Россия».

Региональный координатор партпроекта «Единой России», заместитель главы Пскова Елена Полонская отметила, что такое решение позволит получить материальную помощь большему количеству нуждающихся в ней семей.

Кроме того, на круглом столе речь шла о необходимости усиления информирования жителей области о существующих соцвыплатах. Для этого собравшиеся предложили доработать памятки, содержащие сведения об инициативах главы государства по поддержке материнства и детства, и подумать о ее более широком распространении. Сегодня памятку можно найти в ЗАГСах, медучреждениях и учреждениях соцзащиты.

Начальник отдела социальных выплат, льгот и субсидий областного комитета соцзащиты населения Любовь Ахметова напомнила, что ранее по инициативе президента страны был принят закон об установлении ежемесячной выплаты на первого ребенка.

Размер пособия в Псковской области составляет 10 тысяч 652 рубля. Средства получат семьи, в которых после 31 декабря 2017 года родился первый ребенок, а среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты (в 2018 году — не более 17 тысяч 967 рублей).

По предварительной информации в 2018 году Псковской области на эти цели из федерального бюджета будет выделено 77 млн рублей, а потрачено на сегодня только 1 млн 700 тысяч рублей.

«По данным на 1 марта в псковском регионе появились на свет 299 «первых детей», а за назначением выплаты в органы соцзащиты обратилась 101 семья», - добавила Любовь Ахметова.