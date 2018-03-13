0
22:24
Предоставлять соцвыплаты за вычетом НДФЛ предлагают псковские активисты партпроекта «Крепкая семья»
20:03
Михаил Ведерников поблагодарил членов оргкомитета за организацию 100-летия РККА
17:56
До +4 градусов ожидается в Псковской области 14 марта
16:35
Машинист тепловоза принял участие в акции #едунавыборы
15:36
Фотосессию на двоих от Константина Тищенко смогут выиграть посетители выставки «Свадьба EXPO»
15:18
Александр Беглов: СЗФО – лидер по внедрению кластерной политики
15:11
Александр Котов: Власть старается создать комфортные условия для голосования избирателей 18 марта
Еще новости
Общество

Предоставлять соцвыплаты за вычетом НДФЛ предлагают псковские активисты партпроекта «Крепкая семья»

Псковские активисты партийного проекта «Крепкая семья» предлагают рассмотреть возможность предоставления социальных выплат малообеспеченным семьям, исходя из их дохода уже за вычетом НДФЛ. Об этом заявили участники круглого стола, посвященного мерам по улучшению демографической ситуации, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении партии «Единая Россия».

Региональный координатор партпроекта «Единой России», заместитель главы Пскова Елена Полонская отметила, что такое решение позволит получить материальную помощь большему количеству нуждающихся в ней семей.

Кроме того, на круглом столе речь шла о необходимости усиления информирования жителей области о существующих соцвыплатах. Для этого собравшиеся предложили доработать памятки, содержащие сведения об инициативах главы государства по поддержке материнства и детства, и подумать о ее более широком распространении. Сегодня памятку можно найти в ЗАГСах, медучреждениях и учреждениях соцзащиты.

Начальник отдела социальных выплат, льгот и субсидий областного комитета соцзащиты населения Любовь Ахметова напомнила, что ранее по инициативе президента страны был принят закон об установлении ежемесячной выплаты на первого ребенка.

Размер пособия в Псковской области составляет 10 тысяч 652 рубля. Средства получат семьи, в которых после 31 декабря 2017 года родился первый ребенок, а среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты (в 2018 году — не более 17 тысяч 967 рублей).

По предварительной информации в 2018 году Псковской области на эти цели из федерального бюджета будет выделено 77 млн рублей, а потрачено на сегодня только 1 млн 700 тысяч рублей.

«По данным на 1 марта в псковском регионе появились на свет 299 «первых детей», а за назначением выплаты в органы соцзащиты обратилась 101 семья», - добавила Любовь Ахметова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Предоставлять соцвыплаты за вычетом НДФЛ предлагают псковские активисты партпроекта «Крепкая семья»
13 марта 2018
Предоставлять соцвыплаты за вычетом НДФЛ предлагают псковские активисты партпроекта «Крепкая семья»
Михаил Ведерников поблагодарил членов оргкомитета за организацию 100-летия РККА
13 марта 2018
Михаил Ведерников поблагодарил членов оргкомитета за организацию 100-летия РККА
До +4 градусов ожидается в Псковской области 14 марта
13 марта 2018
До +4 градусов ожидается в Псковской области 14 марта
Машинист тепловоза принял участие в акции #едунавыборы
13 марта 2018
Машинист тепловоза принял участие в акции #едунавыборы
Фотосессию на двоих от Константина Тищенко смогут выиграть посетители выставки «Свадьба EXPO»
13 марта 2018
Фотосессию на двоих от Константина Тищенко смогут выиграть посетители выставки «Свадьба EXPO»
Александр Беглов: СЗФО – лидер по внедрению кластерной политики
13 марта 2018
Александр Беглов: СЗФО – лидер по внедрению кластерной политики
Александр Котов: Власть старается создать комфортные условия для голосования избирателей 18 марта
13 марта 2018
Александр Котов: Власть старается создать комфортные условия для голосования избирателей 18 марта
Михаил Ведерников призвал псковичей прийти на выборы (ВИДЕО)
13 марта 2018
Михаил Ведерников призвал псковичей прийти на выборы (ВИДЕО)

Идет загрузка...