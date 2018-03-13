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Общество

Евросоюз признал спиннеры опасным товаром

Евросоюз внес спиннеры в число опасных для потребителей товаров. Об этом сообщается в докладе за 2017 год, который обнародовала европейская система быстрого оповещения о сомнительной продукции, сообщает РИА-Новости.

В докладе отмечается, что данная игрушка, особенно при наличии подсветки, небезопасна для детей, поскольку те могут проглатывать батареи, что повлечет за собой ожоги пищевода и кишечника. Кроме того, угрозу также представляют мелкие части игрушки.

Об опасности спиннеров для детей дошкольного возраста напомнили также в Роспотребнадзоре. Они отметили, что родителям периодически следует проверять игрушку на наличие сломанных частей, а приборы со светящимися деталями давать детям для игры только под присмотром взрослых. Вместе с тем специалисты напомнили, что, по результатам экспертизы, для психики детей спиннеры угрозы не представляют.

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