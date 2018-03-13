Жители Молдавии выступают против вступления в НАТО

22:54, 13 марта 2018, ПАИ

Более 60% жителей Молдавии проголосовали бы против вступления республики в НАТО, свидетельствуют данные соцопроса, сообщает «Известия».

«Поддержать такой шаг готовы 17% респондентов, против этого — 61%. Еще 13% не определились с выбором», - сообщается в результатах опроса.

Отмечается, что социологическое исследование проводилось с 16 февраля по 6 марта по заказу Демократической партии Молдавии.

Напомним, что с 1994 года Молдавия сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Против этого неоднократно выступал президент Молдавии Игорь Додон.