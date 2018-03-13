Намерение повысить пенсионный возраст опровергли в Совфеде РФ

22:44, 13 марта 2018, ПАИ

«Повышение пенсионного возраста ни в Правительстве, ни в Госдуме, ни в Совете Федерации не обсуждается, такого законопроекта нет», - заявил глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, сообщает «Известия».

Он подчеркнул, что в соответствии со стратегией пенсионного развития РФ пенсионный возраст в России не должен меняться до 2030 года.

Кроме того, Валерий Рязанский отметил, что экономическая эффективность от повышения пенсионного возраста ничтожна.