Нарушения законодательства об административных правонарушениях в линейном отделе полиции выявила псковская транспортная прокуратура

23:01, 13 марта 2018, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура в псковском линейном отделе полиции МВД России на транспорте провела проверку исполнения законодательства при производстве по делам об административных правонарушениях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Установлено, что должностные лица данного отдела полиции допускали составления протоколов и постановлений о привлечении лиц к административной ответственности с нарушениями требований КоАП РФ (не выяснялись все обстоятельства, имеющие значение для разрешения дела и назначения наказания, правонарушителям надлежащим образом не был разъяснен порядок обжалования решений).

В этой связи Псковская транспортная прокуратура внесла представление начальнику псковского линейного отдела полиции МВД России на транспорте на незаконные постановления. Ход рассмотрения представления контролируется.