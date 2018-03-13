30 новых автобусов появятся в Псковпассажиравтотрансе в этом году

23:07, 13 марта 2018, ПАИ

В Псковпассажиравтотрансе в этом году появятся 30 новых автобусов, которые заменят те, чей срок эксплуатации 18 и более лет. Об этом в эфире программы «Стартовая площадка» на «Радио России-Псков» сообщил генеральный директор предприятия Александр Питиримов.

Он также рассказал, что в настоящее время идут активные переговоры с несколькими крупными производителями автобусов. В перспективе на предприятии появится авторизованный сервисный центр, а все старые автобусы на 100% будут заменены новыми.