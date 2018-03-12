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Происшествия

На 60 тыс. рублей оштрафован житель Гдовского района за дачу ложных показаний

К штрафу в 60 тысяч рублей приговорил суд 25-летнего жителя Гдовского района, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью  1 статьи 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний свидетеля в суде).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, 8 декабря 2016 года мужчина, допрошенный в судебном заседании в рамках рассмотрения Гдовским районным судом уголовного дела по обвинению его товарища в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 292 УК РФ, дал заведомо ложные показания, которые были опровергнуты совокупностью других доказательств, представленных государственным обвинителем.

Апелляционная инстанция Псковского областного суда приговор Гдовского районного суда в отношении молодого человека, давшего ложные показания,  признан законным и обоснованным.

Приговор суда вступил в законную силу.

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