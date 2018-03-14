Лекция-концерт «Эдвард Григ: музыка и море» состоится 15 марта в Псковском колледже искусств

13:14, 14 марта 2018, ПАИ

15 марта в 14:00 в малом концертном зале музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (улица Воеводы Шуйского, дом 2) состоится лекция-концерт «Эдвард Григ: музыка и море» аспиранта Российской академии музыки имени Гнесиных Александра Тавризяна. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

«Эдварда Грига иногда сравнивают с Моцартом по популярности и значению его музыки. Его музыку знают и слышали даже те, кто совсем не подозревал об этом: в фильмах и анимации, рекламах и кофейнях, концертах классики и рок-обработках», - пояснили организаторы.

Вход на концерт свободный.

В 2007 году лектор Александр Тавризян окончил отделение теории музыки Музыкального Колледжа имени Гнесиных. В с 2008 по 2013 годы обучался в Российской академии музыки имени Гнесиных по специальности музыкальная звукорежиссура. С 2014 года - аспирант кафедры аналитического музыкознания РАМ имени Гнесиных (класс Т. В. Цареградской).

С 2009 по 2015 год он работал по специальности звукорежиссура на телевидении (ВГТРК «Культура»), в студии и концертном зале. Автор музыки к документальному фильму А. Вахрушева «Книга моря» (2016). С 2013 года преподаватель дисциплины «Музыка ХХ века», с 2015 года преподает дисциплину «Элементарное музицирование» в прогимназии «Хорошкола» по социо-игровой методике А. П. Ершовой и В. М. Букатова.

Сейчас Александр Тавризян работает над диссертацией по теме «Техника и технология в киномузыке Томаса Ньюмана». В сферу его научных интересов входят теория и история музыки XX-XXI веков, киномузыка, композиция, педагогика, музыкальная звукорежиссура.

Кроме того, Александр Тавризян участвует в организации и проведении неформальных просветительских открытых лекций о музыке и современном искусстве и культуре, к которым и относится данная лекция.