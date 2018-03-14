729 новых яслей планируется построить в России за 2 года

10:09, 14 марта 2018, ПАИ

За два года Министерство образования и науки планирует построить 729 новых яслей. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство, на ясли из госбюджета в 2018-м и 2019-м будет направлено 49 млрд рублей.

В программе расширения сети будут задействованы 82 субъекта. По поручению президента, к 2021 году будет ликвидирована очередь в ясли для малышей от двух месяцев до трех лет. В послании Федеральному собранию Владимир Путин поставил задачу создать за три года 270 тыс. мест.

Генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко пояснил, что организация одного места в детском саду стоит порядка 600 тыс. рублей. На 49 млрд рублей возможно создать порядка 80 тыс. мест, то есть для ликвидации дефицита нужно втрое больше средств.