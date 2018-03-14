0
15:37
Премьера фильма «Теснота» состоится 25 марта в Пскове
15:15
До -8 градусов опустится температура в Псковской области ночью 15 марта
14:02
В Пскове продолжается раздача наклеек акции #Eдунавыборы
13:44
Псковский Крым
12:49
Галина Неваленная: Я хочу, чтобы наша страна получила сильного опытного руководителя
12:46
Псковичи могут продать свой старый автомобиль в автосалоне «Прагматика»
12:12
Пирожные и торты с зеркальной глазурью представит на выставке «Свадьба EXPO» домашняя кондитерская «Кулина»
Еще новости
Общество

Замглавы Северо-Западного следственного управления на транспорте встретится сегодня с псковичами

14 марта с 15:00 до 17:00 часов заместитель руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Павел Выменец проведет личный прием граждан в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении.

Желающие могут обратиться к руководству ведомства по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок в сфере транспортной безопасности, таможни, а также заявить о неправомерных действиях сотрудников полиции на транспорте и иных контролирующих органов в сфере транспорта и других преступлениях, подведомственных СЗСУТ СК России.

Записаться на прием можно по телефонам: 8 (812) 400-02-02 или 8 (8112) 75-10-75.

Приём пройдет в помещении Псковского следственного отдела на транспорте по адресу: Псков, улица Леона Поземского, 119.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц – доверенность.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Премьера фильма «Теснота» состоится 25 марта в Пскове
14 марта 2018
Премьера фильма «Теснота» состоится 25 марта в Пскове
До -8 градусов опустится температура в Псковской области ночью 15 марта
14 марта 2018
До -8 градусов опустится температура в Псковской области ночью 15 марта
В Пскове продолжается раздача наклеек акции #Eдунавыборы
14 марта 2018
В Пскове продолжается раздача наклеек акции #Eдунавыборы
Галина Неваленная: Я хочу, чтобы наша страна получила сильного опытного руководителя
14 марта 2018
Галина Неваленная: Я хочу, чтобы наша страна получила сильного опытного руководителя 1
Псковичи могут продать свой старый автомобиль в автосалоне «Прагматика»
14 марта 2018
Псковичи могут продать свой старый автомобиль в автосалоне «Прагматика»
Пирожные и торты с зеркальной глазурью представит на выставке «Свадьба EXPO» домашняя кондитерская «Кулина»
14 марта 2018
Пирожные и торты с зеркальной глазурью представит на выставке «Свадьба EXPO» домашняя кондитерская «Кулина»
Михаил Ведерников возглавит рабочую группу по решению проблем садоводов
14 марта 2018
Михаил Ведерников возглавит рабочую группу по решению проблем садоводов 1
Фотограф Александр Сидоренко разыграет сертификат на первую летнюю фотосессию на выставке «Свадьба EXPO’2018»
14 марта 2018
Фотограф Александр Сидоренко разыграет сертификат на первую летнюю фотосессию на выставке «Свадьба EXPO’2018»

Идет загрузка...