Замглавы Северо-Западного следственного управления на транспорте встретится сегодня с псковичами

10:02, 14 марта 2018, ПАИ

14 марта с 15:00 до 17:00 часов заместитель руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Павел Выменец проведет личный прием граждан в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении.

Желающие могут обратиться к руководству ведомства по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок в сфере транспортной безопасности, таможни, а также заявить о неправомерных действиях сотрудников полиции на транспорте и иных контролирующих органов в сфере транспорта и других преступлениях, подведомственных СЗСУТ СК России.

Записаться на прием можно по телефонам: 8 (812) 400-02-02 или 8 (8112) 75-10-75.

Приём пройдет в помещении Псковского следственного отдела на транспорте по адресу: Псков, улица Леона Поземского, 119.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц – доверенность.