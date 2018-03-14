Граждане Белоруссии попытались ввезти в Псковскую область турецкие помидоры

13:30, 14 марта 2018, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали два грузовых автомобиля с партией турецких томатов при попытке их незаконного ввоза на территорию Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В районе населённого пункта Стайки Невельского района пограничный наряд остановил два транспортных средства под управлением граждан Белоруссии. В ходе проверки выяснилось, что товарно-сопроводительные документы, подтверждающие качество перевозимого груза, отсутствуют.

Водители признались, что перевозят около 43 тонн томатов турецкого производства, которые являются продукцией, попадающей под российское продовольственное эмбарго, и запрещены к ввозу на территорию России. Груз предназначался для реализации на территории России.

Задержанная партия передана сотрудникам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения экспертизы и принятия соответствующего решения.