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Общество

Скончался физик-теоретик Стивен Хокинг

Британский физик-теоретик Стивен Хокинг скончался сегодня в возрасте 76 лет, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.

«Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет», - сказали дети ученого Роберт, Тимоти и Люси. «Его мужество и настойчивость с блеском и юмором вдохновляли людей по всему миру. Мы будем скучать по нему», - говорится в заявлении.

Стивен Уильям Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1963 году ему был диагностирован амиотрофический склероз. Еще спустя 22 года, после воспаления легких, ученый перенес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи.

Однако тяжелое заболевание не помешало Хокингу стать одним из наиболее известных физиков-теоретиков современности. Основная область научных изысканий Хокинга - космология и квантовая гравитация, много времени он уделил изучению черных дыр. В частности, британский физик является автором теории «испарения» черных дыр за счет радиации (это явление получило название «излучение Хокинга»).

Стивен Хокинг - автор множества научно-популярных книг, в том числе таких, как «Краткая история времени», «Черные дыры и молодые вселенные», «Мир в ореховой скорлупке» и других.

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