На 25% выросло число уголовных дел по неуплате алиментов в России

13:38, 14 марта 2018, ПАИ

В 2017 году Федеральная служба судебных приставов возбудила 55 тыс. уголовных дел за неуплату алиментов на детей или нетрудоспособных родителей. Как пишет газета «Известия», показатель на 27,9% больше, чем годом ранее, когда было возбуждено 43 тыс. таких дел.

В ведомстве пояснили, что рост связан с поправками в законодательство, вступившими в силу в середине 2016 года. Тогда за неуплату алиментов на детей или родителей была введена административная ответственность (статья 5.35.1 КоАП РФ) — до 150 часов исправительных работ или до 15 суток административного ареста.

В 2017 году по ней привлекли к ответственности 119,9 тыс. должников. Неплательщикам, которые уже были один раз наказаны по КоАП, но алименты платить так и не начали, теперь грозит до года лишения свободы.