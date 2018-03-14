0
15:37
Премьера фильма «Теснота» состоится 25 марта в Пскове
15:15
До -8 градусов опустится температура в Псковской области ночью 15 марта
14:02
В Пскове продолжается раздача наклеек акции #Eдунавыборы
13:44
Псковский Крым
12:49
Галина Неваленная: Я хочу, чтобы наша страна получила сильного опытного руководителя
12:46
Псковичи могут продать свой старый автомобиль в автосалоне «Прагматика»
12:12
Пирожные и торты с зеркальной глазурью представит на выставке «Свадьба EXPO» домашняя кондитерская «Кулина»
Еще новости
Общество

На 25% выросло число уголовных дел по неуплате алиментов в России

В 2017 году Федеральная служба судебных приставов возбудила 55 тыс. уголовных дел за неуплату алиментов на детей или нетрудоспособных родителей. Как пишет газета «Известия», показатель на 27,9% больше, чем годом ранее, когда было возбуждено 43 тыс. таких дел.

В ведомстве пояснили, что рост связан с поправками в законодательство, вступившими в силу в середине 2016 года. Тогда за неуплату алиментов на детей или родителей была введена административная ответственность (статья 5.35.1 КоАП РФ) — до 150 часов исправительных работ или до 15 суток административного ареста.

В 2017 году по ней привлекли к ответственности 119,9 тыс. должников. Неплательщикам, которые уже были один раз наказаны по КоАП, но алименты платить так и не начали, теперь грозит до года лишения свободы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Премьера фильма «Теснота» состоится 25 марта в Пскове
14 марта 2018
Премьера фильма «Теснота» состоится 25 марта в Пскове
До -8 градусов опустится температура в Псковской области ночью 15 марта
14 марта 2018
До -8 градусов опустится температура в Псковской области ночью 15 марта
В Пскове продолжается раздача наклеек акции #Eдунавыборы
14 марта 2018
В Пскове продолжается раздача наклеек акции #Eдунавыборы
Галина Неваленная: Я хочу, чтобы наша страна получила сильного опытного руководителя
14 марта 2018
Галина Неваленная: Я хочу, чтобы наша страна получила сильного опытного руководителя 1
Псковичи могут продать свой старый автомобиль в автосалоне «Прагматика»
14 марта 2018
Псковичи могут продать свой старый автомобиль в автосалоне «Прагматика»
Пирожные и торты с зеркальной глазурью представит на выставке «Свадьба EXPO» домашняя кондитерская «Кулина»
14 марта 2018
Пирожные и торты с зеркальной глазурью представит на выставке «Свадьба EXPO» домашняя кондитерская «Кулина»
Михаил Ведерников возглавит рабочую группу по решению проблем садоводов
14 марта 2018
Михаил Ведерников возглавит рабочую группу по решению проблем садоводов 1
Фотограф Александр Сидоренко разыграет сертификат на первую летнюю фотосессию на выставке «Свадьба EXPO’2018»
14 марта 2018
Фотограф Александр Сидоренко разыграет сертификат на первую летнюю фотосессию на выставке «Свадьба EXPO’2018»

Идет загрузка...