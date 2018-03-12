Двоих полицейских ударил острович во время обыска

09:55, 14 марта 2018, ПАИ

Островской межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по Псковской области возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, который применил насилие в отношении представителей власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 2 марта в Острове подозреваемый при проведении обыска в его жилище оказал сопротивление и ударил кулаками двоих полицейских, причинив им телесные повреждения и физическую боль. Однако сразу после этого его действия были пресечены.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.