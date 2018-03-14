Островский пенсионер незаконно проник в чужую квартиру, чтобы угомонить детей

12:25, 14 марта 2018, ПАИ

60-летний житель Острова предстанет перед судом за нарушение неприкосновенности жилища, сообщили Псковскому агентству информации в Следственном управлении Следственного комитета по Псковской области.

По версии следствия, днем 18 февраля 2018 года, пожилой мужчина в состоянии алкогольного опьянения, которого раздражали смехом и беготнёй соседские дети, незаконно вломился в квартиру, в которой они находились, и решительно направился к детской комнате, чтобы их угомонить, однако его действиям помешали находящиеся дома женщины.

По данному факту Островский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Псковской области возбудил уголовное дело в отношении островича, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.