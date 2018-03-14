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Общество

Правительство Белоруссии утвердило создание в Витебской и Псковской областях «Заповедного Поозерья»

Правительство Белоруссии утвердило создание в Витебской и Псковской областях «Заповедного Поозерья», сообщает «Российская газета».

«Заповедное Поозерье» стало трансграничной особо охраняемой природной территорией Союзного государства. Правительство соседней страны утвердило соглашение с Правительством России о создании уникального объекта охраны биосферы двух стран. 

Документ был подписан еще в сентябре 2017 года в Сочи. Его цель - сохранение уникального биологического и ландшафтного разнообразия Витебского и Себежского Поозерья, прилегающих к границе.

Охраняемая природная территория «Заповедное Поозерье» объединит национальный парк «Себежский» в Псковской области, республиканские ландшафтные заказники «Красный Бор» и «Освейский» в Белоруссии. Это, по замыслу ученых, позволит улучшить сотрудничество в области охраны и мониторинга окружающей среды, научных исследований, сохранения биологического разнообразия, а также развития экологического просвещения населения и экологического туризма.

В российском парке «Себежский», территория которого составляет 50 тыс. га, насчитывается 49 видов млекопитающих и 202 вида птиц. Площадь ландшафтного заказника «Освейский», в котором обитают 164 вида птиц, 9 видов земноводных и 5 видов пресмыкающихся, практически в два раза меньше - 27,7 тыс. га. А на территории в 34 тыс. га заказника «Красный бор» живут 20 видов редких животных, 200 видов птиц, произрастает 18 видов редких растений.

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