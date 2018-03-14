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Общество

Псковских старшеклассников приглашают к участию во Всероссийской олимпиаде школьников «Россети»

В марте стартует Всероссийская Олимпиада школьников ПАО «Россети», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго».

Акция нацелена на выявление одаренных старшеклассников, способных к техническому творчеству, инновационному мышлению и готовых связать свою профессиональную деятельность с электроэнергетикой. Планируется, что победителей Олимпиады пригласят для участия в разработке передовых инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для электросетевого комплекса Российской Федерации.

В Олимпиаде могут принять участие учащиеся 9 и 10 классов.

Олимпиада проводится ПАО «Россети» совместно с ПАО «МРСК Северо-Запада» по двум отдельным потокам для учащихся 9 и 10 классов в очной форме в два обязательных этапа.

Отборочный этап в формате выполнения участниками заданий, направленных на проверку уровня знаний в рамках программ среднего общего образования состоится в течение двух дней 31 марта («математика», «информатика») и 1 апреля («физика») на базе ПсковГУ. Победители и призеры первого этапа Олимпиады получают право участия в финальном этапе Олимпиады школьников «Надежда энергетики».

Второй этап пройдет 21 апреля в Санкт-Петербурге в формате выполнения участниками комплексных заданий (кейсов), направленных на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания по предметам «физика», «математика», «информатика» в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики.

Победители и призеры Олимпиады получают право участвовать в энергетической проектной смене образовательного центра «Сириус» (Сочи), организуемой ПАО «Россети».

Образовательные организации высшего профессионального образования - партнеры ПАО «Россети» - могут предоставить победителям и призерам Олимпиады дополнительные баллы в зачет индивидуальных достижений при поступлении.

Условия и порядок участия в Олимпиаде представлены на сайте mrsksevzap.ru/OlympicsRosseti. Там можно прочитать Положение об Олимпиаде и Регламент проведения Олимпиады. Также на сайте размещены формы Заявки на участие в Олимпиаде и заявление-согласие на обработку персональных данных. Старшеклассники, желающие принять участие во Всероссийской Олимпиаде ПАО «Россети», могут направлять заявки на участие до 28 марта на электронный адрес: mng@pskovenergo.ru.

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