За нарушения при хранении оружия прокуратура наказала пятерых сотрудников псковской транспортной полиции

13:42, 14 марта 2018, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура выявила нарушения при хранении и учете оружия и боеприпасов в линейном отделе полиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Установлено, что в данном линейном отделе полиции комната для чистки оружия совмещена с комнатой приема пищи. Кроме того, в помещении отсутствуют первичные средства пожаротушения, пулеулавливатель не заводского производства. Также допускаются нарушения при организации и проведении учебных стрельб, ненадлежащим образом ведется книга выдачи и приема вооружения и боеприпасов.

В этой связи псковская транспортная прокуратура внесла представление начальнику указанного органа. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, пять виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.