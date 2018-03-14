На двух участках трассы Р-23 в Псковской области ведётся ликвидация деформаций покрытия

14:10, 14 марта 2018, ПАИ

Сегодня, 14 марта, на участках трассы Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией ограничена скорость движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Скорость движения ограничили в оба направления на участках с 215 по 238 км и с 255 по 267 км, ведется ликвидация деформаций покрытия.

Работы запланированы до 17:00. Организовано реверсивное движение.