На двух участках трассы Р-23 в Псковской области ведётся ликвидация деформаций покрытия
Сегодня, 14 марта, на участках трассы Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией ограничена скорость движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Скорость движения ограничили в оба направления на участках с 215 по 238 км и с 255 по 267 км, ведется ликвидация деформаций покрытия.
Работы запланированы до 17:00. Организовано реверсивное движение.