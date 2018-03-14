Жительница Островского района получила пособие по уходу за ребёнком после вмешательства прокуратуры
Жительница Островского района получила пособие по уходу за ребёнком после вмешательства межрайонной прокуратуры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Прокуратура выяснила, что перед работником Управления образования Островского района имелась задолженность по выплате пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет за два месяца.
В связи с этим заместитель межрайонного прокурора внес представление в адрес начальника ИОМС Управление образования Островского района. Задолженность перед женщиной погашена.