0
15:37
Премьера фильма «Теснота» состоится 25 марта в Пскове
15:15
До -8 градусов опустится температура в Псковской области ночью 15 марта
14:02
В Пскове продолжается раздача наклеек акции #Eдунавыборы
13:44
Псковский Крым
12:49
Галина Неваленная: Я хочу, чтобы наша страна получила сильного опытного руководителя
12:46
Псковичи могут продать свой старый автомобиль в автосалоне «Прагматика»
12:12
Пирожные и торты с зеркальной глазурью представит на выставке «Свадьба EXPO» домашняя кондитерская «Кулина»
Еще новости
Общество

У островича с заболеванием нервной системы отобрали водительское удостоверение

У островича с заболеванием нервной системы отобрали водительское удостоверение, сообщили Псковскому агентству информации в Островской межрайонной прокуратуре.

Островский городской суд удовлетворил административное исковое заявление Островского межрайонного прокурора о прекращении права на управление транспортным средством в отношении местного жителя. У мужчины, имеющего водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «В», обнаружилось заболевание нервной системы, которое является медицинским противопоказанием для управления транспортными средствами.

«Решение суда фактически исполнено, водительское удостоверение аннулировано», - уточнили в прокуратуре.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Премьера фильма «Теснота» состоится 25 марта в Пскове
14 марта 2018
Премьера фильма «Теснота» состоится 25 марта в Пскове
До -8 градусов опустится температура в Псковской области ночью 15 марта
14 марта 2018
До -8 градусов опустится температура в Псковской области ночью 15 марта
В Пскове продолжается раздача наклеек акции #Eдунавыборы
14 марта 2018
В Пскове продолжается раздача наклеек акции #Eдунавыборы
Галина Неваленная: Я хочу, чтобы наша страна получила сильного опытного руководителя
14 марта 2018
Галина Неваленная: Я хочу, чтобы наша страна получила сильного опытного руководителя 1
Псковичи могут продать свой старый автомобиль в автосалоне «Прагматика»
14 марта 2018
Псковичи могут продать свой старый автомобиль в автосалоне «Прагматика»
Пирожные и торты с зеркальной глазурью представит на выставке «Свадьба EXPO» домашняя кондитерская «Кулина»
14 марта 2018
Пирожные и торты с зеркальной глазурью представит на выставке «Свадьба EXPO» домашняя кондитерская «Кулина»
Михаил Ведерников возглавит рабочую группу по решению проблем садоводов
14 марта 2018
Михаил Ведерников возглавит рабочую группу по решению проблем садоводов 1
Фотограф Александр Сидоренко разыграет сертификат на первую летнюю фотосессию на выставке «Свадьба EXPO’2018»
14 марта 2018
Фотограф Александр Сидоренко разыграет сертификат на первую летнюю фотосессию на выставке «Свадьба EXPO’2018»

Идет загрузка...