У островича с заболеванием нервной системы отобрали водительское удостоверение
У островича с заболеванием нервной системы отобрали водительское удостоверение, сообщили Псковскому агентству информации в Островской межрайонной прокуратуре.
Островский городской суд удовлетворил административное исковое заявление Островского межрайонного прокурора о прекращении права на управление транспортным средством в отношении местного жителя. У мужчины, имеющего водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «В», обнаружилось заболевание нервной системы, которое является медицинским противопоказанием для управления транспортными средствами.
«Решение суда фактически исполнено, водительское удостоверение аннулировано», - уточнили в прокуратуре.