Собираемость взносов на капремонт в Псковской области достигла 75,7%

11:22, 14 марта 2018, ПАИ

75,7% составляет собираемость взносов на капремонт в Псковской области. Об этом сообщил директор Фонда капитального ремонта в регионе Сергей Макарченко на пресс-конференции 14 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. «Сейчас мы стали централизованно доставлять квитанции, на подходе вторая», - рассказал Сергей Макарченко.

Он отметил, что уже вынесены 4 тыс. 198 решений суда о взыскании с неплательщиков 17,7 млн рублей. «У многих сформировались огромные долги, мы дадим возможность людям их погасить», - уточнил Сергей Макарченко и добавил, что пенни будут начисляться только со следующего года. При этом он добавил, что для взыскания долгов в 10% случаев приходится прибегать к услугам приставов.

Директор фонда напомнил, что собственники могут на любом этапе влиять на капремонт. Не позднее, чем за 3 месяца до начала ремонта дома они могут заменить какие-то элементы, внести свои предложения. «К сожалению, активность собственников не растет. Мы призываем участвовать более активно, хотя бывают и чрезмерно активные», - заметил Сергей Макарченко.

При этом он подчеркнул, что главной проблемой всё же является проведение собраний собственников многоквартирных домов. «Мы можем тут распинаться, а люди не могут выбрать главу совета дома. И потом что-то требуют. Собраться и что-то решить они не могут», - заявил Сергей Макарченко.

Он также сообщил, что средства на спецсчетах хранят, в основном, новые дома. «Большие дома собирают больше денег и ремонтируют сами. Я их понимаю, это все правильно, потому что считаю, что собственники должны сами распоряжаться своим имуществом. Копите средства и распоряжайтесь сами ими, мы только за», - добавил спикер.