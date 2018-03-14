Пирожные и торты с зеркальной глазурью представит на выставке «Свадьба EXPO» домашняя кондитерская «Кулина»

12:12, 14 марта 2018, ПАИ

Домашняя кондитерская «Кулина» представит гостям выставки «Свадьба EXPO» пирожные с зеркальной глазурью и свадебные муссовые торты. Также псковичам продемонстрируют пирожные «Сникерс», множество разных капкейков, трайфлы и глянцевые пирожные сабле с ванильным муссом и конфи. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель кондитерской Виолетта Гильфер.

Часть сладостей можно будет продегустировать. Будущие молодожёны и не только они смогут получить 5-процентную скидку при заказе тортов и пирожных с зеркальной глазурью.

«Кулина» изготавливает домашние сладости ручной работы из натуральных ингредиентов. Здесь обещают индивидуальный подход к каждому клиенту. «Заказывая в «Кулине», можно рассчитывать на эксклюзивное оформление тортов и пирожных», - уверяют в кондитерской.

Напомним, выставка состоится 24 и 25 марта в ТРК «Акваполис». Вход - бесплатный. Четвёртый год подряд её проводят Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке СМИ Медиахолдинга Псковской области.

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В выставке примут участие все те, кто занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое. Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков.

Первая выставка «Свадьба EXPO» прошла 18-19 апреля 2015 года в Ледовом дворце Пскова, вторая состоялась 26 и 27 марта 2016 года в экспо-центре на стадионе «Машиностроитель», третья - 1 и 2 апреля в ТРК «Акваполис». О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие годы читайте здесь>>>

В этом году в рамках подготовки к мероприятию проходит конкурс на лучшую свадебную ретрофотографию, а также конкурс на звание лучшего псковского свадебного фотографа.