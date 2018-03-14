УГХ: Организовавшись, псковичи могут сделать в своём дворе, что угодно

11:28, 14 марта 2018, ПАИ

«Самостоятельно организовав собственников в своем доме, приняв решение, люди в своем дворе могут делать всё, что угодно», - заявила начальник отдела инновационного развития в сфере городского хозяйства УГХ администрации Пскова Екатерина Вишнякова. Об этом с пресс-конференции 14 марта передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Екатерина Вишнякова сообщила, что в УГХ поступили уже более 100 заявок с просьбами о ремонте дворов. Часть из них отклонены, так как не вышел «срок давности» предыдущего ремонта. Он составляет 10 лет.

Псковичи могут прийти и забрать свои заявки, чтобы их переделать, уточнила представитель УГХ.

Общее финансирование предстоящих ремонтов дворов составляет 60 млн рублей. По словам Екатерины Вишняковой, в этом году бюджет муниципалитета предоставляет порядка 30% от этой суммы. Отремонтировать планируется лишь 16 дворов, тогда как в ремонте в действительности нуждаются более 900 дворовых территорий Пскова.

«Количество дворов, в которых будет произведен ремонт, может и уменьшиться. В первую очередь пойдут те дворы, собственники которых изъявили желание соучаствовать в ремонте. Жители должны принимать участие в мелких неспециальных работах: уборка мусора, озеленение. Псковичи также должны понимать, что если будут инициаторы и исполнители, то только тогда что-то получится», - подытожила Екатерина Вишнякова.