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Петр Алексеенко: Участие в выборах – священная обязанность и долг каждого гражданина Российской Федерации

В рамках проекта «Почему я иду на выборы?» Псковское агентство информации продолжает опрос известных жителей нашего региона – политиков, общественников, активистов. Сегодня на вопрос о том, почему он считает необходимым для себя принять участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации 18 марта, отвечает депутат Псковского областного Собрания, первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко.

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