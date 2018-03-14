Петр Алексеенко: Участие в выборах – священная обязанность и долг каждого гражданина Российской Федерации
В рамках проекта «Почему я иду на выборы?» Псковское агентство информации продолжает опрос известных жителей нашего региона – политиков, общественников, активистов. Сегодня на вопрос о том, почему он считает необходимым для себя принять участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации 18 марта, отвечает депутат Псковского областного Собрания, первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко.