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Общество

В Пскове продолжается раздача наклеек акции #Eдунавыборы

Сегодня, 14 марта, в рамках акции-конкурса #Eдунавыборы на автозаправках «Сургутнефтегаз» в Пскове (Рижский проспект, 86, улица Труда, 27, улица Инженерная, 2в) вновь можно получить наклейки с хэштегом акции. Их будут распространять волонтеры Псковского агентства информации с 17:00 до 19:00 .

Напомним, конкурс Псковского агентства информации #Едунавыборы призван привлечь внимание к главному политическому событию весны 2018 года – выборам президента России, которые состоятся 18 марта.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо получить наклейку #Едунавыборы и разместить ее на заднем стекле своего автомобиля.

Участник должен сделать селфи со своим авто (в кадре должна быть видна наклейка #едунавыборы) и опубликовать фото в социальных сетях с хэштегом #едунавыборы. Чтобы не затеряться среди участников, советуем присылать ссылку на фото на адрес redactor@informpskov.ru с заголовком #едунавыборы.

18 марта в 20:30 в прямом эфире проекта ПАИ-live будет определен победитель конкурса из числа приславших свои фото в редакцию. Именно он получит новенький iPhone X.

Для подтверждения победы он должен будет приехать за призом на своей машине с наклейкой #Едунавыборы

Следите за информацией об акции - возможны дополнительные приятные сюрпризы для ее участников.

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