Валерий Кондратьев: Суды в Псковской области в прошлом году работали напряжённо

11:31, 14 марта 2018, ПАИ

Суды в Псковской области в прошлом году работали напряжённо, заявил председатель Псковского областного Валерий Кондратьев на пресс-конференции 14 марта. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам председателя суда, количество гражданских и административных дел возросло на 15%, наибольшую долю составляют дела по искам взыскания задолженности за кварплату. В шесть раз возросло количество исков о взыскании сумм по договору займа и кредитным договорам. Рассмотрено более 17 тысяч таких дел. «Это проблема», - констатировал Валерий Кондратьев.

По его словам, на 30% выросло количество дел об оплате труда. Значительное число дел рассмотрено о землепользовании. При этом в прошлом году было рассмотрено меньше уголовных дел, чем в 2016-м: в 2017 году из было 4 тысячи 65, в 2016-м - 4 тысячи 198.