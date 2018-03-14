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Общество

Порядка 30 заявок уже прислали псковичи на участие в областном смотре-конкурсе дворов и приусадебных участков

Порядка 30 заявок уже прислали псковичи на участие в областном смотре-конкурсе «Горжусь своим домом, своим двором». Об этом сообщил председатель Общественного совета при Госкомитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов на пресс-конференции 14 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Целью конкурса, который проводится в регионе второй раз, является выявление лучших практик  благоустройства общественных и дворовых пространств, а также приусадебных участков. По словам Алексея Кириллова, он пройдёт в 3 этапа - зимний, весенний и летний, будут оцениваться композиции, малые архитектурные формы. Победителей определят по итогам трех этапов на очередном форуме активных граждан Псковской области в августе.

Практики будут включены в реестр лучших по Псковской области и смогут применяться, добавил Алексей Кириллов. Он выразил надежду, что в конце года будет получен «мотивирующий срез» таких положительных примеров.

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