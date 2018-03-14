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Общество

5 единиц оружия изъяли сотрудники Росгвардии в Пскове и Великих Луках

В Пскове и в Великих Луках сотрудники Росгвардии провели мероприятия, направленные на профилактику нарушений законодательства в сфере оборота гражданского оружия. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области, изъяты 5 единиц огнестрельного оружия.

Всего сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы и ОМОН проверили 68 владельцев гражданского оружия. За нарушение сроков перерегистрации пять человек привлечены к административной ответственности. 

В ходе проверок сотрудники Росгвардии провели работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия.

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