5 единиц оружия изъяли сотрудники Росгвардии в Пскове и Великих Луках

12:27, 14 марта 2018, ПАИ

В Пскове и в Великих Луках сотрудники Росгвардии провели мероприятия, направленные на профилактику нарушений законодательства в сфере оборота гражданского оружия. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области, изъяты 5 единиц огнестрельного оружия.

Всего сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы и ОМОН проверили 68 владельцев гражданского оружия. За нарушение сроков перерегистрации пять человек привлечены к административной ответственности.

В ходе проверок сотрудники Росгвардии провели работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия.