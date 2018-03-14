62 псковских наркодилера отправились в тюрьму в прошлом году

11:43, 14 марта 2018, ПАИ

62 псковских наркодилера отправились в тюрьму в прошлом году, сообщил на пресс-конференции 14 марта председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

11 уголовных дел, которые рассмотрели псковские суды, были связаны с незаконном оборотом наркотиков. Например, один эпизод был связан с задержание на Псковской таможне двух наркокурьеров. Они обвинялись в доставке наркотических веществ из Испании в Россию.